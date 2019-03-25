Ядерное оружие, НАТО и евроинтеграция: обещания лидеров президентского рейтинга / Фото: sumy.ua

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Накануне выборов-2019 штабы кандидатов в президенты Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко прокомментировали отношение своих лидеров к европейской интеграции Украины, сближении с Североатлантическим альянсом и восстановлении статуса ядерного государства.

Вступление в НАТО

В тематике евроатлантической интеграции Украины Порошенко, Гриценко и Тимошенко полностью поддерживают вступление в НАТО. В то же время Зеленский, который также выступает за «выбор Майдана и курс, который закреплен в Конституции», отметил необходимость проведения референдума.

Вместе с тем, все кандидаты на пост главы государства намерены получить План действий по членству в Альянсе (ПДЧ), но в разные сроки, пишет «Европейская правда».

Порошенко заявил, что начнет диалог о предоставлении ПДЧ в НАТО уже в 2019 году на декабрьском саммите НАТО в Лондоне.

Зеленский не планирует спешить и лишь спустя пять лет хочет обратиться за ПДЧ. Тимошенко считает, что о сроках говорить не стоит, поскольку изначально необходимо «подтянуть» реформы.

«ПДЧ нужен нам, а не Брюсселю… Мы сформируем ПДЧ сами и сами будем его выполнять. А Брюссель поставим в известность, и затем продемонстрируем результат», — заявил о своем намерении относительно НАТО Гриценко.

Ядерное оружие

В первые годы независимости Украина добровольно отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире, подписав печально известный Будапештский меморандум. Несмотря на агрессию РФ политики-популисты время от времени поднимают тему создания новой ядерной программы.

В то же время, четверка лидеров президентского рейтинга уверяют в отсутствии подобных планов.

Зато Порошенко хочет развивать «неядерные системы вооружения, включая ракетные».

Гриценко планирует создать «высокоточные неядерные боеприпасы повышенной мощности, плюс новые ракетные комплексы как платформы для их применения».

Тимошенко намерена восстановить Будапештский формат. А Зеленский пообещал развивать инновационное неядерное оружие. Кроме этого, в команде «Зе» планируют двигаться в направлении «создания украинского полного цикла по производству ядерного топлива для атомной энергетики». Подобную схему обогащения урана для нужд АЭС используют Аргентина, Бразилия, Нидерланды и Япония.

Евроинтеграция

Порошенко, Зеленский, Тимошенко и Гриценко поддерживают курс Украины на вступление в Европейский Союз. Журналисты напоминают, что в прошлом году Зеленский заявлял, что «Украину в ЕС не ждут», однако с началом предвыборной кампании его риторика изменилась на проевропейскую.

Вместе с тем, Тимошенко и Гриценко отказались от каких-либо временных прогнозов, объяснив, что это решение зависит от ЕС. А Порошенко выбрал амбициозный путь: он взял рискованное обязательство подать заявку о вступлении в ЕС за четыре года.

«График ключевых решений: обновление Соглашения об ассоциации — не позднее 2022 года; подача заявки на вступление в Европейский Союз — не позднее 2023; при условии полного выполнения Соглашения об ассоциации и завершения предвступительных переговоров, вступление Украины в ЕС возможно не раньше 2028 года», — пояснили в команде действующего президента.

«Буду делать все для того, чтобы за пять лет Украина могла бы обратиться в Евросоюз за Планом по кандидатству — минимум. В идеале — обратиться за Планом относительно членства», — отметили у Зеленского.

Такой ответ аналитики назвали фиаско, поскольку в ЕС не существует «Плана по кандидатству», а процедуры по расширению ЕС не предусматривают какого-либо плана или подобного документа, за которым можно обратиться в ЕС.

Журналисты также поставили штабам кандидатов в президенты еще два вопроса: как будущий президент планирует решить проблему с принятием антиевропейских законов и подзаконных актов и видит ли он пути ускорения выполнения Соглашения об ассоциации.

«В основном ответственность за имплементацию Соглашения лежит на Кабмине. Думаю, процесс можно ускорить, создав офис по координации процесса евроинтеграции внутри правительства. Я также готов вынести вопросы координации на уровень президента», — говорится в ответе штаба «Зе».

В то же время, с 2014 года в структуре Кабмина уже действует правительственный офис с таким же названием, а с 2016 года в Украине есть профильный вице-премьер, который руководит этим офисом, о чем, вероятно, у Зеленского не знали.

В свою очередь, Гриценко обещает задействовать вето и «все инструменты» для остановки антиевропейских актов, но вопрос экспорта леса-кругляка пообещал решать в интересах Украины.

«В планах — реформа СБУ, независимость прокуратуры — это то, что президент может и будет делать сразу», — отметил Гриценко, с помощью таких мер он намерен ускорить выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС.

В штабе Тимошенко намерены добиться принятия нового механизма проверки законодательных актов на соответствие обязательствам перед ЕС.

«Тимошенко предложит такой механизм, который просто не позволит принятие законов, которые будут противоречить Соглашению об ассоциации», — говорится в пояснениях ее штаба.

Что же касается Соглашения об ассоциации, то Тимошенко хочет сделать его аудит, насколько содержание документа соответствует потребностям и реалиям украинской экономики.

Напомним, 25 марта социологи назвали вероятных победителей второго тура выборов президента Украины, а также скомбинировали пары кандидатов, у которых есть шансы попасть в финал гонки.