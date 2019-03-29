США и ЕС отреагировали на репрессии в Крыму. Фото: UBR.ua

https://racurs.ua/n120030-delo-hizb-ut-tahrir-kak-otreagirovali-ssha-i-evropa-na-repressii-v-okkupirovannom-krymu.html

Ракурс

Освобождения задержанных крымских татар требуют от РФ Соединенные Штаты Америки и Евросоюз.

Государственный департамент США осудил действия Москвы по задержанию 23 крымских татар, которых Россия подозревает в участии в организации «Хизб ут-Тахрир». Соответствующее заявление сделал заместитель главы американского Госдепартамента Роберт Палладино, говорится на странице политика в Twitter.

«Мы осуждаем действия оккупационных властей в Крыму. Вооруженные сотрудники ФСБ совершили налеты на дома крымских татар, терроризируя их семьи. Россия должна освободить этих задержанных крымчан и еще более 70 украинских политических заключенных, незаконно осужденных российскими судами», — написал Паладино.

Прекратить обыски и аресты крымских татар во временно оккупированном Крыму и призвало посольство США в Украине. Дипломаты отметили, что крайне обеспокоены рейдами силовиков в Крыму и массовым запугиванием крымских татар.

«Мы призываем российское правительство прекратить несправедливые аресты, задержания, обыски и преследования крымских татар, активистов и журналистов», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

С заявлением о репрессиях в Крыму на заседании Постоянного совета выступило и постоянное представительство Евросоюза при ОБСЕ в Вене.

«Европейский Союз обеспокоен сообщениями об обысках домов крымских татар в незаконно оккупированном Крыму с последующими арестами. Мы ожидаем, что Россия прекратит давление на крымских татар», — говорится в сообщении на странице EU at OSCE в Twitter.

В ЕС отметили, что после аннексии Российской Федерацией украинского полуострова, ситуация с правами человека в регионе значительно ухудшилась.

Напомним, Киевский районный суд Симферополя, который контролируется Российской Федерацией, до 15 мая арестовал 23 крымских татар, которых подозревают в участии в исламской партии «Хизб ут-Тахрир».