США та ЄС відреагували на репресії в Криму. Фото: UBR.ua

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Звільнення затриманих кримських татар вимагають від РФ Сполучені Штати Америки та Євросоюз.

Державний департамент США засудив дії Москви щодо затримання 23 кримських татар, яких Росія підозрює в участі в організації «Хізб ут-Тахрір». Відповідну заяву зробив заступник глави американського Держдепартаменту Роберт Палладіно, йдеться на сторінці політика в Twitter.

«Ми засуджуємо дії окупаційної влади в Криму. Озброєні співробітники ФСБ здійснили нальоти на будинки кримських татар, тероризуючи їхні сім’ї. Росія повинна звільнити цих затриманих кримчан та ще понад 70 українських політичних в’язнів, незаконно засуджених російськими судами», — написав Паладіно.

Припинити обшуки і арешти кримських татар у тимчасово окупованому Криму закликало й посольство США в Україні. Дипломати відзначили, що вкрай стурбовані рейдами силовиків у Криму та масовим залякуванням кримських татар.

«Ми закликаємо російський уряд припинити несправедливі арешти, затримання, обшуки і переслідування кримських татар, активістів та журналістів», — йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Із заявою щодо репресій у Криму на засіданні Постійної ради виступило й постійне представництво Євросоюзу при ОБСЄ у Відні.

«Європейський Союз стурбований повідомленнями про обшуки будинків кримських татар в незаконно окупованому Криму з подальшими арештами. Ми очікуємо, що Росія припинить тиск на кримських татар», — йдеться у повідомленні на сторінці EU at OSCE у Twitter.

У ЄС наголосили на тому, що після анексії Російською Федерацією українського півострова, ситуація з правами людини в регіоні значно погіршилася.

Нагадаємо, Київський районний суд Сімферополя, який контролюється Російською Федерацією, до 15 травня арештував 23 кримських татар, яких підозрюють в участі в ісламській партії «Хізб ут-Тахрір».