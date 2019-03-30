Выборы президента Украины состоятся 31 марта, фото: news247.com.ua

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Сегодня правоохранители получили уже 159 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Из них 79 связаны с проведением незаконной агитации. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

Кроме того, восемь заявлений касаются подкупа избирателей, двое — хулиганства, одно — угроз физической расправой. Еще 69 заявлений связаны с другими фактами.

Правоохранители обеспечивают безопасность и порядок на 29 тыс. 866 избирательных комиссий. В частности, в прифронтовых районах Донецкой области расположены 130 избирательных участков (из них 25 — специальные участки для голосования военнослужащих), в Луганской области — 27 участков на линии разграничения в Попаснянском районе, еще 27 в Станично-Луганском районе и 13 участков — в Новоайдарском районе.

Непосредственно на участках охрану правопорядка обеспечивают более 39 тыс. полицейских, еще 518 правоохранителей задействованы на окружных избирательных комиссиях.

По словам Ярового, правоохранители проверяют сообщения о нарушениях, которые поступают на линию «102», а также информацию, появляющуюся в СМИ, соцсетях и других открытых источниках.

«Кроме этого, мы постоянно в контакте с общественной сетью ОПОРА», — отмечает заместитель министра.

«День тишины» — неформальное название дня непосредственно перед днем голосования. С 24.00 последней пятницы перед днем голосования в Украине запрещена любая предвыборная агитация.

Напомним, недавно в СБУ заявили о предупреждении хакерской атаки на украинские СМИ и объекты телекомуникаций. В спецслужбе предполагают, что целью злоумышленников было массовое распространение негативной информации накануне проведения выборов президента в Украине.