Вибори-2019: у «День тиші» поліція отримала понад 150 повідомлень про порушення виборчого законодавства (ІНФОГРАФІКА)

Вибори президента України відбудуться 31 березня, фото: news247.com.ua

https://racurs.ua/ua/n120082-vybory-2019-u-den-tyshi-policiya-otrymala-ponad-150-povidomlen-pro-porushennya-vyborchogo.html

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Сьогодні правоохоронці отримали вже 159 повідомлень про порушення виборчого законодавства.

З них 79 пов’язані з проведенням незаконної агітації. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє прес-служба МВС.

Крім того, вісім заяв стосуються підкупу виборців, двоє - хуліганства, одна — погроз фізичною розправою. Ще 69 заяв пов’язані з іншими фактами.

Правоохоронці забезпечують безпеку та порядок на 29 тис. 866 виборчих комісій. Зокрема, у прифронтових районах Донецької області розташовані 130 виборчих дільниць (з них 25 — спеціальні дільниці для голосування військовослужбовців), у Луганській області — 27 дільниць на лінії розмежування в Попаснянському районі, ще 27 у Станично-Луганському районі та 13 дільниць — у Новоайдарському районі.

Безпосередньо на дільницях охорону правопорядку забезпечують понад 39 тис. поліцейських, ще 518 правоохоронців задіяні на окружних виборчих комісіях.

За словами Ярового, правоохоронці перевіряють повідомлення про порушення, котрі надходять на лінію «102», а також інформацію, що з’являється в ЗМІ, соцмережах та інших відкритих джерелах.

«Окрім цього, ми постійно в контакті з громадською мережею ОПОРА», — наголошує заступник міністра.

«День тиші» — неформальна назва дня безпосередньо перед днем голосування. З 24.00 останньої п’ятниці перед днем голосування в Україні заборонена будь-яка передвиборча агітація.

Нагадаємо, нещодавно в СБУ заявили про попередження хакерської атаки на українські ЗМІ і об'єкти телекомунікації. У спецслужбі припускають, що метою зловмисників було масове поширення негативної інформації напередодні проведення виборів президента в Україні.