Зеленский планирует переговоры с Россией. Фото: 112

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Ракурс

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов вести переговоры с Россией, но не будет отменять курс в ЕС и НАТО.

Зеленский назвал свои первоочередные приоритеты и рассказал, как собирается прекратить войну на Донбассе. Так, кандидат хочет вернуть пенсии на Донбасс, чтобы украинцы на оккупированной территории знали, что их ждут и любят. Также, уверяет Зеленский, гражданам нужно объяснить, что идет информационная война и они были жестоко обмануты. Об этом рассказал Зеленский в своем интервью для «Сегодня».

Зеленский утверждает, что путь Украины в НАТО — это единственный безопасный путь для страны. Имея надежную защиту Украина сможет вести переговоры с Россией в присутствии международных посредников. Кандидат сообщил, что готов к компромиссам, но передавать территорию или жертвовать людьми недопустимо. По словам Зеленского, целостность Украины является константной, как в украинском законодательстве, так и в сердце каждого украинца.

Как известно, во время своего интервью второй кандидат в президенты действующий глава государства Петр Порошенко сообщил, что ждет Зеленского на стадионе 14 апреля.

Как ранее сообщал «Ракурс», Центризбирком заявил, что официальные дебаты не могут проходить на стадионе.