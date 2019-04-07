Зеленський планує переговори з Росією. Фото: 112

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Ракурс

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський готовий вести переговори з Росією, але не буде скасовувати курс в ЄС і НАТО.

Зеленський назвав свої першочергові пріоритети і розповів, як збирається припинити війну на Донбасі. Так, кандидат хоче повернути пенсії на Донбас, щоб українці на окупованій території знали, що їх чекають і люблять. Також, запевняє Зеленський, громадянам потрібно пояснити, що йде інформаційна війна і вони були жорстоко обмануті. Про це розповів Зеленський в своєму інтерв’ю для «Сьогодні».

Зеленський стверджує, що шлях України в НАТО — це єдиний безпечний шлях для країни. Маючи надійний захист Україна зможе вести переговори з Росією в присутності міжнародних посередників. Кандидат повідомив, що готовий до компромісів, але передавати територію або жертвувати людьми неприпустимо. За словами Зеленського, цілісність України є константною, як в українському законодавстві, так і в серці кожного українця.

Як відомо, під час свого інтерв’ю другий кандидат в президенти діючий глава держави Петро Порошенко повідомив, що чекає Зеленського на стадіоні 14 квітня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Центрвиборчком заявив, що офіційні дебати не можуть проходити на стадіоні.