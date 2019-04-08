Дебатов Зеленского и Порошенко ждут избиратели. Фото: Слово і Діло

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Ракурс

Дебаты кандидатов в президенты шоумена Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко важны для украинского избирателя.

Срыв или не проведение дебатов может поставить под угрозу явку избирателей во втором туре. Украинцы ожидают, что Зеленский и Порошенко сообщат о своих идеях по решению конкретных проблем в стране. Об этом политический аналитик «Фонда демократические инициативы» им. Илька Кучерива Сергей Шаповалов написал в своей статье.

Автор материала отмечает, что низкая явка граждан на избирательные участки сделает итоги выборов еще более непредсказуемыми, а легитимность нового главы государства — слабой.

«Число граждан, которые могут отдать свой голос с учетом результатов дебатов, свидетельствует, что имя победителя во втором туре не так очевидно, как может казаться по итогам первого», — пишет Шаповалов.

В «Фонде демократические инициативы» им. Илька Кучерива прогнозируют, что новый президент может оказаться в неловком положении, поскольку дебаты могут стать поворотной точкой не только для выборов, но и для содержания политики, которую придется воплощать победителю выборов. Кроме того, дебаты помогут украинцам представить то, каким будет состав будущей коалиции и оппозиции в Верховной Раде нового созыва.

Как известно, в первом туре президентских выборов победил Владимир Зеленский. Ему отдали предпочтение 30,24% избирателей. Почти вдвое меньше набрал голосов (15,95%), действующий президент Петр Порошенко.

После первого тура в штабе Порошенко призвали провести дебаты кандидатов. Владимир Зеленский согласился на дебаты и 3 апреля пригласил Петра Порошенко на НСК «Олимпийский». Впоследствии глава государства согласился прийти на стадион.