Дебатів Зеленського та Порошенка чекають виборці. Фото: Слово і Діло

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Дебати кандидатів у президенти шоумена Володимира Зеленського та чинного глави держави Петра Порошенка важливі для українського виборця.

Зрив або не проведення дебатів може поставити під загрозу явку виборців у другому турі. Українці очікують, що Зеленський та Порошенко повідомлять про свої ідеї щодо вирішення конкретних проблем в країні. Про це політичний аналітик «Фонду демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов написав у своїй статті.

Автор матеріалу відзначає, що низька явка громадян на виборчі дільниці зробить підсумки виборів ще більш непередбачуваними, а легітимність нового глави держави — слабкою.

«Число громадян, які можуть віддати свій голос з урахуванням результатів дебатів, свідчить, що особа переможця в другому турі не така очевидна, як може здаватися за підсумками першого», — пише Шаповалов.

У «Фонді демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва прогнозують, що новий президент може опинитися у незручному становищі, оскільки дебати можуть стати поворотною точкою не лише для виборів, а й для змісту політики, яку доведеться втілювати переможцю виборів. Крім того, дебати допоможуть українцям уявити те, яким буде склад майбутньої коаліції та опозиції в Верховній Раді нового скликання.

Як відомо, в першому турі президентських виборів переміг Володимир Зеленський. Йому віддали перевагу 30,24% виборців. Майже вдвічі менше набрав голосів (15,95%) чинний президент Петро Порошенко.

Після першого туру в штабі Порошенка закликали провести дебати кандидатів. Володимир Зеленський погодився на дебати та 3 квітня запросив Петра Порошенка на НСК «Олімпійський». Згодом глава держави погодився прийти на стадіон.