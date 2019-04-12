Тимошенко прокомментировала скандальный телефонный разговор Порошенко и Зеленского в прямом эфире

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Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко прокомментировала телефонный разговор Петра Порошенко и Владимира Зеленского, который состоялся вечером 11 апреля на канале «1+1».

Тимошенко увидела в диалоге кандидатов в президенты «разрушение статуса поста президента и унижение государства». Об этом политик сообщила 12 апреля в видеоблоге, который записала в своем Фейсбук.

Тимошенко упрекнула Порошенко в том, что он «пришел на чужое шоу», а Зеленскому посоветовала прекратить «уничтожать честь и гордость президентского статуса».

Лидер «Батькивщины» заявила, что перепалка в эфире общенационального канала «больно ранит душу всем украинцам».

«Я советую вам держать президентскую планку и защитить статус должности президента, статус государства», — обратилась Тимошенко к Порошенко.

Тимошенко возмутил тот факт, что Зеленский бросил трубку в конце разговора.

Напомним, что после вчерашнего эфира на «1+1» руководитель канала Александр Ткаченко пообещал судиться с Порошенко, а сам глава государства объяснил, что приезжал в студию, чтобы пригласить Зеленского на дебаты.