Тимошенко прокоментувала скандальну телефонну розмову Порошенка та Зеленського у прямому ефірі, фото — LB.ua

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Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко прокоментувала телефонну розмову Петра Порошенка та Володимира Зеленського, яка відбулася увечері 11 квітня на каналі «1+1».

Тимошенко побачила у діалозі кандидатів у президенти «руйнування статусу поста президента й приниження держави». Про це політик повідомила 12 квітня у відеоблозі, який записала у своєму Фейсбук.

Тимошенко дорікнула Порошенку у тому, що він «прийшов на чуже шоу», а Зеленському порадила припинити «знищувати честь і гордість президентського статусу».

Лідер «Батьківщини» заявила, що гиркання в ефірі загальнонаціонального каналу «боляче ранить душу всім українцям».

«Я раджу вам тримати президентську планку і захистити статус посади президента, статус держави», — звернулася Тимошенко до Порошенка.

Тимошенко обурив і той факт, що Зеленський кинув слухавку наприкінці розмови.

Нагадаємо, що після вчорашнього ефіру на «1+1» керівник каналу Олександр Ткаченко пообіцяв позиватися до Порошенка, а сам глава держави пояснив, що приїжджав у студію, аби запросити Зеленського на дебати.