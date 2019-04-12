Пасхальное перемирие, «Северный поток - 2» и игнорирование Зеленского: о чем Порошенко говорил с Меркель Фото: Скрин YouTube

https://racurs.ua/n120682-pashalnoe-peremirie-severnyy-potok-2-i-ignorirovanie-zelenskogo-o-chem-poroshenko-govoril.html

Ракурс

Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора в Берлине поддержали введение в зоне ООС на Донбассе «пасхального перемирия», начиная с 18 апреля. Об этом по результатам переговоров на совместном брифинге сообщил украинский президент.

«В процессе сегодняшнего обсуждения мы поддержали пасхальное прекращение огня, которое должно вступить в силу 18 апреля при условии обеспечения его выполнения со стороны России», — сказал Порошенко.

Напомним, с начала так называемого весеннего перемирия, которое действует на Донбассе с марта, погибли 12 украинских военнослужащих. В частности, вчера был убит один защитник Украины, еще восемь получили ранения.

Кроме этого, комментируя вопрос о «Северном потоке — 2», Порошенко заявил, что Украина продолжает свою борьбу за прекращение строительства этого газопровода.

«"Северный поток — 2» не является новой темой для дискуссий между Киевом и Берлином, между Украиной и Евросоюзом. Мы твердо заявляем, что мы не прекратили нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2″, предложив немецким компаниям участие в управлении украинской газотранспортной системой», — сказал Порошенко.

Кроме этого, канцлер Германии Ангела Меркель объяснила журналистам, почему позвала на сегодняшнюю встречу лишь Порошенко и не пригласила кандидата в президенты Владимира Зеленского. Представитель СМИ на брифинге отметил, что французский президент Эммануэль Макрон в пятницу встретится с обоими участниками второго тура выборов в Украине.

«Я решила пригласить президента (Порошенко — ред.), я с ним постоянно общаюсь, мы виделись недавно на Мюнхенской конференции по безопасности, мы постоянно встречаемся, у нас постоянный обмен и постоянные встречи, и во время, когда у нас выборы, я также решила пригласить его, поскольку для меня важен диалог с ним», — сказала Меркель.

Ранее 12 апреля Меркель отметила, что нормандский формат переговоров оправдал себя и в таком же составе надо продолжать работать дальше. Кроме этого, немецкий лидер вспомнила о консультациях с США и другими странами, которые проходили в рамках переговоров.

Меркель также подчеркнула, что независимо от результатов выборов, Берлин и в дальнейшем намерен сотрудничать с Украиной.

«Ракурс» сообщал, что 12 апреля президент Франции Эммануэль Макрон поочередно встретится с действующим президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.