Великоднє перемир’я, “Північний потік - 2” та ігнорування Зеленського: про що Порошенко говорив із Меркель / Фото: Скрін YouTube

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Петро Порошенко і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель під час розмови в Берліні підтримали введення на Донбасі «великоднього перемир’я», починаючи з 18 квітня. Про це за результатами переговорів на спільному брифінгу повідомив український президент.

«В процесі сьогоднішнього обговорення ми підтримали великоднє припинення вогню, яке має набути чинності 18 квітня за умови забезпечення його виконання з боку Росії», — сказав Порошенко.

Нагадаємо, з початку так званого «весняного перемир’я», яке діє на Донбасі з березня, загинуло 12 українських військовослужбовців. Зокрема, вчора одного захисника України було вбито, ще вісьмох поранено.

Окрім цього, коментуючи питання щодо «Північного потоку — 2», Порошенко заявив, що Україна продовжує свою боротьбу за припинення будівництва цього газогону.

«"Північний потік — 2» не є новою темою для дискусій між Києвом та Берліном, між Україною і Євросоюзом. Ми твердо заявляємо, що ми не припинили нашу боротьбу за те, щоб зупинити будівництво «Північного потоку — 2″, запропонувавши німецьким компаніям участь в управлінні українською газотранспортною системою», — сказав Порошенко.

Окрім цього, канцлер Німеччини Ангела Меркель пояснила журналістам, чому покликала на сьогоднішню зустріч лише Порошенка та не запросила кандидата у президенти Володимира Зеленського. Представник ЗМІ на брифінгу зауважив, що французький президент Еммануель Макрон у п’ятницю зустрічатиметься з обома учасниками другого туру виборів в Україні.

«Я вирішила запросити президента (Порошенка — ред.), я з ним постійно спілкуюся, ми бачилися нещодавно на Мюнхенській безпековій конференції, ми постійно зустрічаємося, у нас постійний обмін і постійні зустрічі, і в час, коли ми маємо вибори, я також вирішила запросити його, оскільки для мене важливий діалог з ним», — сказала Меркель.

Раніше 12 квітня Меркель зазначила, що нормандський формат переговорів себе виправдав і у такому ж складі треба продовжувати працювати й надалі. Окрім цього, німецький лідер згадала про консультації зі США та іншими країнами, які відбувалися у рамках переговорів.

Меркель також наголосила, що не залежно від результатів виборів, Берлін й надалі співпрацюватиме з Україною.

«Ракурс» повідомляв, що у п’ятницю, 12 квітня, президент Франції Еммануель Макрон почергово зустрінеться із чинним президентом України Петром Порошенком і кандидатом в президенти Володимиром Зеленським.