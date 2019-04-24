Гройсман предположил, что цена на газ и дальше будет уменьшаться, фото — Зеркало недели

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предположил, что цена на газ и дальше будет уменьшаться.

О вероятном изменении стоимости этого топлива глава правительства заявил 24 апреля на заседании Кабмина. Он напомнил об успешном окончании переговоров с НАК «Нафтогаз Украины» и об уменьшении с 1 мая цены на газ (на 300 грн за 1 тыс. куб. м).

«Думаю, что это не последнее снижение цены — рынки показывают снижение», — заявил Гройсман.

Он связал этот процесс с тем, насколько «открытой будет деятельность „Нафтогаза“ по отношению к украинским гражданам».

Сегодня стало известно и о реакции команды будущего президента Владимира Зеленского на события в энергетике. У Зеленского призвали правительство и «Нафтогаз» снизить цену на газ с 1 мая и провести консультации с МВФ. Эти заявления прозвучали несмотря на то, что 23 апреля Кабмин и «Нафтогаз Украины» согласовали механизм ценообразования на рынке газа и заявили о снижении цены с 1 мая на 3,5% (с 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м до 8,247 грн).

Ранее между премьером и главой «Нафтогаза» Коболевым возник конфликт. Гройсман угрожал отправить Коболева в отставку, если возглавляемая им компания до 24 апреля не снизит стоимость газа для населения. В «Нафтогазе» заявляли о несогласованности некоторых нормативных актов правительства. Это могло привести не к уменьшению, а к 15%-му повышению цены на газ.