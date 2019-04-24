Гройсман припустив, що ціна на газ і далі зменшуватиметься, фото — Дзеркало тижня

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман припустив, що ціна на газ і далі зменшуватиметься.

Про ймовірну зміну вартості цього палива очільник уряду заявив 24 квітня на засіданні Кабміну. Він нагадав про успішне закінчення переговорів із НАК «Нафтогаз України» і про зменшення з 1 травня ціни на газ (на 300 грн за 1 тис. куб. м).

«Думаю, що це не останнє зменшення ціни — ринки показують зниження», — заявив Гройсман.

Він пов’язав цей процес із тим, наскільки «відкритою буде діяльність „Нафтогазу“ щодо українських громадян».

Сьогодні стало відомо й про реакцію команди майбутнього президента Володимира Зеленського на події в енергетиці. У Зеленського закликали уряд та «Нафтогаз» зменшити ціну на газ з 1 травня і провести консультації з МВФ. Ці заяви пролунали попри те, що 23 квітня Кабмін та «Нафтогаз України» погодили механізм ціноутворення на ринку газу і заявили про зниження ціни з 1 травня на 3,5% (з 8,55 тис. грн за 1 тис. куб. м до 8,247 тис. грн).

Раніше між прем'єром і очільником «Нафтогазу» Коболевим виник конфлікт. Гройсман погрожував відправити Коболєва у відставку, якщо очолювана ним компанія до 24 квітня не знизить вартість газу для населення. У «Нафтогазі» заявляли про неузгодженість деяких нормативних актів уряду. Це могло призвести не до зменшення, а до 15%-го підвищення ціни на газ.