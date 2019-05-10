Ирина Луценко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n121781-vystupleniya-predstavitelya-prezidenta-v-rade-okrujnoy-adminsud-priznal-protivopravnymi.html

Ракурс

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной Рады Андрея Парубия относительно предоставления слова для выступления представителю президента в парламенте Ирине Луценко во время заседаний согласительного совета депутатских фракций и групп в период с 5 февраля 2018 года по 8 апреля 2019 года.

По мнению суда, предоставление на этих заседаниях слова для выступления представителю президента в парламенте Ирине Луценко было противоправным. Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда.

С таким иском относительно Парубия в суд обратился народный депутат Сергей Власенко (фракция «Батькивщина»).

Отмечается, что суд принял соответствующее решение, руководствуясь законом «О Регламенте Верховной Рады Украины», где не предусмотрено предоставление представителю президента слова для выступления на заседаниях согласительного совета.

Напомним, в конце апреля Парубий назвал два условия, при которых он поставит на голосование вопрос об отстранении его от должности спикера — подписание языкового закона и получение необходимого количества подписей за отставку председателя Верховной Рады.