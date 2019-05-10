Ірина Луценко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n121781-vystupy-predstavnyka-prezydenta-v-radi-okrujnyy-adminsud-vyznav-protypravnymy.html

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Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії спікера Верховної Ради Андрія Парубія щодо надання слова для виступу представникові президента в парламенті Ірині Луценко під час засідань погоджувальної ради депутатських фракцій і груп у період з 5 лютого 2018 року до 8 квітня 2019 року.

На думку суду, надання на цих засіданнях слова для виступу представникові президента в парламенті Ірині Луценко було протиправним. Про це повідомляє прес-служба Окружного адмінсуду.

З таким позовом щодо Парубія до суду звернувся народний депутат Сергій Власенко (фракція «Батьківщина»).

Зазначається, що суд ухвалив відповідне рішення, керуючись законом «Про Регламент Верховної Ради України», де не передбачено надання представникові президента слова для виступу на засіданнях погоджувальної ради.

Нагадаємо, наприкінці квітня Парубій назвав дві умови, за яких він поставить на голосування питання щодо відсторонення його від посади спікера — підписання мовного закону й отримання необхідної кількості підписів за відставку голови Верховної Ради.