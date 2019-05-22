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Рябошапка прокомментировал законопроект об импичменте. Фото: минюст
Рябошапка прокомментировал законопроект об импичментеhttps://racurs.ua/n122242-ryaboshapka-prokommentiroval-zakonoproekt-ob-impichmente.htmlРакурс
Законопроекты о лишении президента его иммунитета и об импичменте уже готовы.
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Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности находится в парламенте и уже готов ко второму чтению, однако парламент избегает голосования по этому вопросу. Об этом сообщил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает «РБК-Украина».
По словам Рябошапки, парламент мог сегодня проголосовать о депутатской неприкосновенности, но не делает этого.
Законы об импичменте, а также снятии неприкосновенности с депутатов и судей были одними из главных обещаний президента Владимира Зеленского. Глава государства заявлял, что ему не важна его должность, и он хочет создать возможность для общества снять недостойного человека с высшего поста в стране.
Ожидается, что законопроект об импичменте Зеленский подаст в парламент в ближайшее время.
Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня Верховная Рада Украины отказалась голосовать за два законопроекта президента. Зеленский предлагал пропорциональную систему избирательного процесса с закрытыми списками и упрощение публичных закупок.
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