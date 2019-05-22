Рябошапка прокоментував законопроект про імпічмент. Фото: минюст

https://racurs.ua/ua/n122242-ryaboshapka-prokomentuvav-zakonoproekt-pro-impichment.html

Ракурс

Законопроекти про позбавлення президента його імунітету і про імпічмент вже готові.

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Законопроект про зняття депутатської недоторканності перебуває в парламенті і вже готовий до другого читання, однак парламент уникає голосування з цього питання. Про це повідомив заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка, передає «РБК-Україна».

За словами Рябошапки, парламент міг сьогодні проголосувати про депутатську недоторканність, але не робить цього.

Закони про імпічмент, а також зняття недоторканності з депутатів і суддів були одними з головних обіцянок президента Володимира Зеленського. Глава держави заявляв, що йому не важлива його посада, і він хоче створити можливість для суспільства зняти недостойну людину з вищого поста в країні.

Очікується, що законопроект про імпічмент Зеленський подасть до парламенту найближчим часом.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні Верховна Рада України відмовилася голосувати за два законопроекти президента. Зеленський пропонував пропорційну систему виборчого процесу з закритими списками і спрощення публічних закупівель.