Из-за бунта в одесской колонии ввели режим особых условий, проводится проверка. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n122465-iz-za-bunta-v-odesskoy-kolonii-vveli-rejim-osobyh-usloviy-provoditsya-proverka.html

Ракурс

В Одессе ввели режим особых условий в «Южной исправительной колонии» из-за недавнего бунта, который произошел 27 мая во время планового обыска 200 осужденных.

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Учитывая эти события, в учреждении усилили охрану и надзор за осужденными. В период режима особых условий также будут осуществляться дополнительные режимные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба колонии на своей странице в Facebook.

Сейчас отменены свидания с осужденными. На время проведения режима осужденным запрещено видеться с близкими и представителями СМИ. Но это время зачислят в срок и затем осужденные смогут получить не предоставленные свидания.

Во время бунта пострадали 15 работников колонии, четверо из которых нуждались в госпитализации в медицинское учреждение. Также в этот день в результате поджога сгорел ряд объектов инфраструктуры и была обесточена жилая зона.

Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что бунт произошел по приказу «воров в законе».

Как ранее сообщал «Ракурс», Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту служебной халатности.