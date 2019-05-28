Через бунт в одеській колонії запровадили режим особливих умов, триває перевірка. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n122465-cherez-bunt-v-odeskiy-koloniyi-zaprovadyly-rejym-osoblyvyh-umov-tryvaie-perevirka.html

Ракурс

В Одесі запровадили режим особливих умов у «Південній виправній колонії» через недавній бунт, який відбувся 27 травня під час планового обшуку 200 засуджених.

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Зважаючи на це, в установі посилили охорону та нагляд за засудженими. В період режиму особливих умов також будуть здійснюватися додаткові режимні заходи. Про це повідомляє прес-служба колонії на своїй сторінці у Facebook.

Наразі скасовано побачення із засудженими. На час проведення режиму засудженим заборонено бачитись з близькими та представниками ЗМІ. Однак цей час зарахують в строк і потім засуджені зможуть отримати не надані побачення.

Під час бунту постраждали 15 працівників колонії, четверо з яких потребували госпіталізації до медичного закладу. Також того дня внаслідок підпалу згоріла низка об'єктів інфраструктури та була знеструмлена житлова зона.

Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін заявив, що бунт стався за наказом «злодіїв у законі».

Як раніше повідомляв «Ракурс», Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом службової недбалості.