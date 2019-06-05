Цена на газ: «Нафтогаз» обяжут снизить тарифы на лето. Фото: Объектив

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Ракурс

Цена на газ в Украине для населения должна быть снижена. Сегодня Кабинет министров утвердит решение, согласно которому компания «Нафтогаз Украины» будет обязана снизить тарифы.

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Снижение цен на газ в Украине должно состояться в июне и еще раз — в июле. Об этом заявил глава правительства Владимир Гройсман во время сегодняшнего заседания Кабмина.

По его данным, планируется установить цену на газ для населения на уровне около 8 тыс. грн за 1 тыс. кубометров на июнь 2019 года, а на июль — 7,7 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

Кроме того, Гройсман заявил, что инициирует создание межведомственной комиссии для проверки формирования цены на газ внутри «Нафтогаза».

Если они («Нафтогаз» — ред.) не откроют документы для членов группы, это будет доказательством их манипуляций. Все должно быть открыто, чтобы все видели, кто и у кого покупает газ, как он транспортируется, — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, с 1 июня тарифы на газ в Украине для населения выросли на 4,6%. При этом цену газа для промышленности наоборот снизили на 7,6−7,9%.

Согласно решению «Нафтогаза», конечная стоимость газа для населения выросла на 38 копеек — до 8,6 грн за кубометр. Но цены будут отличаться для жителей разных областей.