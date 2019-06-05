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Ціна на газ: «Нафтогаз» зобов'яжуть знизити тарифи на літо. Фото: Объектив

Кабмін зобов’яже «Нафтогаз» здешевити газ

5 чер 2019, 12:15
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Ціна на газ в Україні для населення має бути знижена. Сьогодні Кабінет міністрів затвердить рішення, згідно з яким компанія «Нафтогаз України» буде зобов’язана знизити тарифи.

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Зниження цін на газ в Україні має відбутися в червні та ще раз — у липні. Про це заявив глава уряду Володимир Гройсман під час сьогоднішнього засідання Кабміну.

За його даними, планується встановити ціну на газ для населення на рівні близько 8 тис. грн за 1 тис. кубометрів на червень 2019 року, а на липень — 7,7 тис. грн за 1 тис. кубометрів.

Окрім того, Гройсман заявив, що ініціює створення міжвідомчої комісії для перевірки формування ціни на газ всередині «Нафтогазу».

Якщо вони («Нафтогаз» — ред.) не відкриють документів для членів групи, це буде доказом їхніх маніпуляцій. Усе має бути відкрито, щоб усі бачили, хто і в кого купує газ, як він транспортується, — наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, з 1 червня тарифи на газ в Україні для населення зросли на 4,6%. При цьому ціну газу для промисловості навпаки знизили на 7,6−7,9%.

Згідно з рішенням «Нафтогазу», кінцева вартість газу для населення зросла на 38 копійок — до 8,6 грн за кубометр. При цьому ціни відрізнятимуться для жителів різних областей.

Джерело: Ракурс


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