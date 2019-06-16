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Чемпионат мира: как встретили в Борисполе украинскую сборную по футболу

Чемпионат мира: как встретили в Борисполе украинскую сборную по футболу

16 июн 2019, 23:37
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Украинских чемпионов мира по футболу в возрастной категории U-20 торжественно встретили в Борисполе.

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Молодежная сборная вернулась в Киев после ошеломительной победы над игроками из Южной Кореи. Украинских чемпионов пришли встречать сотни болельщиков, журналисты и руководители Украинской ассоциации по футболу.

Украинскую сборную встречают в Борисполе. Фото: EPA-EFE / SERGEY DOLZHENKO

После встречи все присутствующие и футболисты пошли в Дом футбола. Там украинские спортсмены получили почетные награды от Украинской ассоциации по футболу.

Молодежную сборную наградили медалями «За заслуги», а также они получили звания мастеров спорта международного уровня. Награды вручали министр молодежи и спорта Игорь Жданов и нардеп, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Тренерский состав сборной, который возглавляет Александр Петраков, также получил медали УАФ «За Заслуги».

Отметим, что украинские футболисты победили сборную Южной Кореи с шокирующим счетом 3: 1. Чемпионы мира выиграли шесть матчей из семи на мировом первенстве, еще один они сыграли вничью.

Источник: Ракурс


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