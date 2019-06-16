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Чемпіонат світу: як зустріли в Борисполі українську збірну по футболу. Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

Чемпіонат світу: як зустріли в Борисполі українську збірну по футболу (ФОТО, ВІДЕО)

16 чер 2019, 23:37
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Українських чемпіонів світу з футболу у віковій категорії U-20урочисто зустріли у Борисполі.

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Молодіжна збірна повернулась до Києва після приголомшливої перемоги над гравцями з Південної Кореї. Українських чемпіонів прийшли зустрічати сотні вболівальників, журналісти та керівники Української асоціації з футболу.

Після зустрічі усі присутні та футболісти пішли до Будинку футболу. Там українські спортсмени отримали почесні нагороди від Української асоціації з футболу.

Молодіжну збірну нагородили медалями «За заслуги», а також вони отримали звання майстрів спорту міжнародного рівня. Відзнаки вручали міністр молоді та спорту Ігор Жданов та нардеп, президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

Українську збірну зустрічають у Борисполі. Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

Тренерський склад збірної, який очолює Олександр Петраков також отримали медалі УАФ «За Заслуги».

Зазначимо, що українські футболісти перемогли збірну Південної Кореї з шокуючим рахунком 3:1. Чемпіони світу виграли шість матчів із семи на світовій першості, ще один вони зіграли внічию.

Джерело: Ракурс


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