Чемпіонат світу: як зустріли в Борисполі українську збірну по футболу. Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

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Українських чемпіонів світу з футболу у віковій категорії U-20урочисто зустріли у Борисполі.

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Молодіжна збірна повернулась до Києва після приголомшливої перемоги над гравцями з Південної Кореї. Українських чемпіонів прийшли зустрічати сотні вболівальників, журналісти та керівники Української асоціації з футболу.

Після зустрічі усі присутні та футболісти пішли до Будинку футболу. Там українські спортсмени отримали почесні нагороди від Української асоціації з футболу.

Молодіжну збірну нагородили медалями «За заслуги», а також вони отримали звання майстрів спорту міжнародного рівня. Відзнаки вручали міністр молоді та спорту Ігор Жданов та нардеп, президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

Тренерський склад збірної, який очолює Олександр Петраков також отримали медалі УАФ «За Заслуги».

Зазначимо, що українські футболісти перемогли збірну Південної Кореї з шокуючим рахунком 3:1. Чемпіони світу виграли шість матчів із семи на світовій першості, ще один вони зіграли внічию.