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Украинская сборная по гандболу впервые за 10 лет вышла на чемпионат Европы. Фото: ФГУ

Украинская сборная по гандболу впервые за 10 лет вышла на чемпионат Европы

17 июн 2019, 13:18
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Украинская сборная по гандболу пробилась на чемпионат Европы впервые за десятилетие.

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Украинская сборная набрала шесть очков и стала одной из лучших команд, среди занявших в своих группах третьи места. Отметим, что последний раз сборная выходила на топ-турнир в 2010 году. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гандбола Украины.

По словам Бебешко, украинская сборная пока не в полном составе: некоторые спортсмены получили травмы, а некоторые не могут приехать на сборы. Из-за отсутствия этих игроков состав сборной был ощутимо ослаблен.

Однако, украинцы смогли победить Черногорию, Фарерские острова и достойно сыграли против Дании. Тренер игроков заметил, что спортсменам пришлось играть в сложных условиях, но они смогли пробиться в чемпионат.

Чемпионат состоится в январе следующего года. Первенство будет проходить в трех странах: Норвегии, Австрии и Швеции.

Как ранее сообщал «Ракурс», украинские футболисты стали победителями юниорского чемпионата мира по футболу. Вчера спортсменов триумфально встретили в Борисполе.

Источник: Ракурс


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