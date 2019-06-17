Украинская сборная по гандболу впервые за 10 лет вышла на чемпионат Европы. Фото: ФГУ

https://racurs.ua/n123257-ukrainskaya-sbornaya-po-gandbolu-vpervye-za-10-let-vyshla-na-chempionat-evropy.html

Ракурс

Украинская сборная по гандболу пробилась на чемпионат Европы впервые за десятилетие.

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Украинская сборная набрала шесть очков и стала одной из лучших команд, среди занявших в своих группах третьи места. Отметим, что последний раз сборная выходила на топ-турнир в 2010 году. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гандбола Украины.

По словам Бебешко, украинская сборная пока не в полном составе: некоторые спортсмены получили травмы, а некоторые не могут приехать на сборы. Из-за отсутствия этих игроков состав сборной был ощутимо ослаблен.

Однако, украинцы смогли победить Черногорию, Фарерские острова и достойно сыграли против Дании. Тренер игроков заметил, что спортсменам пришлось играть в сложных условиях, но они смогли пробиться в чемпионат.

Чемпионат состоится в январе следующего года. Первенство будет проходить в трех странах: Норвегии, Австрии и Швеции.

Как ранее сообщал «Ракурс», украинские футболисты стали победителями юниорского чемпионата мира по футболу. Вчера спортсменов триумфально встретили в Борисполе.