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Українська збірна з гандболу вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи. Фото: ФГУ

Українська збірна з гандболу вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи

17 чер 2019, 13:18
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Українська збірна з гандболу пробилася на чемпіонат Європи вперше за десятиріччя.

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Українська збірна набрала шість очок та стала однією з найкращих команд, серед посівших у своїх групах треті місця. Зазначимо, що останній раз збірна виходила на топ-турнір у 2010 році. Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації гандболу України.

За словами Бебешка, українська збірна наразі не в повному складі: деякі спортсмени отримали травми, а деякі не можуть приїхати на збори. Через відсутність цих гравців склад збірної був відчутно послаблений.

Однак, українці змогли перемогти Чорногорію, Фарерські острови та гідно зіграли проти Данії. Тренер гравців зауважив, що спортсменам довелося грати за складних умов, але вони змогли пробитися до чемпіонату.

Чемпіонат відбудеться у січні наступного року. Першість буде проходити у трьох країнах: Норвегії, Австрії та Швеції.

Як раніше повідомляв «Ракурс», українські футболісти стали переможцями юніорського чемпіонату світу з футболу. Вчора спортсменів тріумфально зустріли у Борисполі.

Джерело: Ракурс


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