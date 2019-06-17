Зеленский обвинил Конституционный суд. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n123264-zelenskiy-obvinil-konstitucionnyy-sud-v-zatyagivanii-rassmotreniya-dela-o-rospuske-rady.html

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Конституционный суд в затягивании рассмотрения дела относительно конституционности указа о роспуске Верховной Рады.

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Глава государства при этом заверил, что не собирается влиять на служителей Фемиды. Такое заявление он сделал 17 июня во время официального визита в Париж, сообщает «Интерфакс-Украина».

Давайте дождемся решения. Они и так затягивают, мне кажется. Но главное, что я не хочу влиять на суд, — отметил Зеленский.

Президент также заявил, что считает законным свое решение о роспуске парламента.

Завтра, 18 июня, КСУ продолжит рассмотрение дела о конституционности президентского указа о роспуске Верховной Рады.

Напомним, 11 июня Конституционный суд Украины начал рассматривать указ президента Владимира Зеленского «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» от 21 мая 2019 года № 303/2019. Ранее в КСУ обратились парламентарии с конституционным представлением относительно указа Зеленского о роспуске парламента Украины. Избранники считают, что гарант Конституции не имел должного повода для досрочного роспуска ВРУ.