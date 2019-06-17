Зеленський звинуватив Конституційний суд. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n123264-zelenskyy-zvynuvatyv-konstytuciynyy-sud-v-zatyaguvanni-rozglyadu-spravy-pro-rozpusk-rady.html

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Президент України Володимир Зеленський звинуватив Конституційний суд в затягуванні розгляду справи щодо конституційності указу про розпуск Верховної Ради.

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Глава держави при цьому запевнив, що не збирається впливати на служителів Феміди. Таку заяву він зробив 17 червня під час офіційного візиту в Париж, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Давайте дочекаємося рішення. Вони і так затягують, мені здається. Але головне, що я не хочу впливати на суд, — зазначив Зеленський.

Президент також заявив, що вважає законним своє рішення про розпуск парламенту.

Завтра, 18 червня, КСУ продовжить розгляд справи про конституційність президентського указу про розпуск Верховної Ради.

Нагадаємо, 11 червня Конституційний суд України почав розглядати указ президента Володимира Зеленського «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 21 травня 2019 року № 303/2019. Раніше до КСУ звернулися парламентарі з конституційним поданням щодо указу Зеленського про розпуск парламенту України. Обранці вважають, що гарант Конституції не мав належного приводу для дострокового розпуску ВРУ.