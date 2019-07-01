Погода в Украине 2 июля: жара на западе спадет, на юге — до +38°, фото — Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 2 июля принесет ослабление жары на западе страны. А вот в восточных и южных областях палящее солнце продолжит испытывать на прочность. По всей стране, кроме юга, вероятны грозы и кратковременные дожди.

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Температура воздуха ближайшей ночью составит от 17° до 22° тепла. Днем столбики термометров подымутся до 25−38° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 2 июля будет теплой и дождливой. Температура ночью 20−22° тепла, днем ​​27−29° тепла.

Во Львове завтра будет прохладнее, ожидаются дожди. Температура воздуха ночью 16−18° тепла, днем ​​25−27° выше нуля.

В Одессе во вторник будет жарко. По информации Гидрометцентра, ночью температура воздуха 20−22° тепла, а днем ​​— 34−38°.

В Днепре 2 июля прогнозируются кратковременные дожди. Ночью температура воздуха прогреется до 18−20° выше нуля, днем ​​прогнозируют 34−36° по Цельсию.

В Харькове завтра прогнозируют тепло, без осадков. Столбики термометров ночью покажут 19−21° тепла, днем ​​32−34° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 2 июля ожидается спокойная. Магнитных бурь в Киеве не прогнозируют. Ночью и вечером будут фиксировать только небольшие возмущения.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в конце июня в Европе из-за аномальной жары погибли восемь человек.