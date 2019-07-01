Погода в Україні 2 липня: спека на заході спаде, на півдні — до +38°, фото — Ракурс

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Погода в Україні 2 липня принесе послаблення спеки на заході країни. А от в східних та південних областях палюче сонце дошкулятиме. По всій країні, окрім півдня, ймовірні грози та короткочасні дощі.

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Температура повітря найближчої ночі становитиме від 17° до 22° тепла. Вдень стовпчики термометрів розпаляться до 25−38° тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 2 липня буде теплою і дощовою. Температура вночі 20−22° тепла, вдень 27−29° тепла.

У Львові завтра буде прохолодніше, очікують дощі. Температура повітря вночі 16−18° тепла, вдень 25−27° вище нуля.

В Одесі у вівторок буде спекотно. За інформацією Гідрометцентру, вночі температура повітря 20−22° тепла, а вдень — 34−38°.

У Дніпрі 2 липня прогнозують короткочасні дощі. Вночі температура повітря прогріється до 18−20° вище нуля, вдень прогнозують 34−36° за Цельсієм.

У Харкові завтра прогнозують тепло, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 19−21° тепла, вдень 32−34° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 2 липня очікується спокійна. Магнітні бурі в Києві не прогнозуються. Уночі та увечері фіксуватимуть тільки невеликі збурення.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що наприкінці червня в Європі через аномальну спеку загинули восьмеро осіб.