На Днепропетровщине дед насиловал внучку и снимал это на телефон. Фото: "КoрреспонденТ"

https://racurs.ua/n124604-na-dnepropetrovschine-ded-nasiloval-vnuchku-i-snimal-eto-na-telefon.html

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О вопиющем случае изнасилования ребенка в Днепропетровской области сегодня рассказал заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. Неродной дед ночью насиловал внучку и снимал все это на мобильный телефон.

Выяснилось, что ранее этот человек уже неоднократно был осужден за изнасилование, сообщил Аборськин на своей странице в Facebook.

Жительница Днепропетровской области, 28-летняя мать двоих дочерей 2006 и 2015 г. рожд., уезжая на круглосуточную работу, оставила детей под надзор бабушке и неродному деду. После возвращения с работы женщина узнала, что ее старшую дочь ночью насиловал 65-летний дед. Девочка сама рассказала об этом матери.

Этот урод всю ночь насиловал ребенка естественным и неестественным путем, и фотографировал обнаженную девочку на мобильный телефон, — отметил Аброськин и добавил, что 21 июля насильника задержала полиция.

Напомним, что в Запорожской области мужчина изнасиловал двоих маленьких сыновей.