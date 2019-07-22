Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На Днепропетровщине дед насиловал внучку и снимал это на телефон. Фото: "КoрреспонденТ"

На Днепропетровщине дед насиловал внучку и снимал это на телефон

22 июл 2019, 11:37
999

Loading...

О вопиющем случае изнасилования ребенка в Днепропетровской области сегодня рассказал заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. Неродной дед ночью насиловал внучку и снимал все это на мобильный телефон.

Выяснилось, что ранее этот человек уже неоднократно был осужден за изнасилование, сообщил Аборськин на своей странице в Facebook.

Жительница Днепропетровской области, 28-летняя мать двоих дочерей 2006 и 2015 г. рожд., уезжая на круглосуточную работу, оставила детей под надзор бабушке и неродному деду. После возвращения с работы женщина узнала, что ее старшую дочь ночью насиловал 65-летний дед. Девочка сама рассказала об этом матери.

Этот урод всю ночь насиловал ребенка естественным и неестественным путем, и фотографировал обнаженную девочку на мобильный телефон, — отметил Аброськин и добавил, что 21 июля насильника задержала полиция.

На Днепропетровщине дед насиловал внучку и снимал это на телефон. Фото: Вячеслав Аброськин

Напомним, что в Запорожской области мужчина изнасиловал двоих маленьких сыновей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Выборы в Верховную Раду: хроника событий (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня в Украине избирали депутатов в Верховную Раду IX созыва. За мандаты нардепов на досрочных парламентских выборах соревновались 22 политические партии. По данным Национального экзит-пола, в ВР попадают только пять из них. ЦИК обрабатывает протоколы

Новости Украины
11:17

Центризбирком обработал более 35% протоколов, лидирует «Слуга народа» (ИНФОГРАФИКА)

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты подсчета более 35% протоколов на внеочередных парламентских выборах. На первом месте находится партия «Слуга народа»

Новости Украины
08:15
Новости партнеров
Загрузка...