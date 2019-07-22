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На Дніпропетровщині дід ґвалтував онуку і знімав це на телефон. Фото: "КoрреспонденТ"

На Дніпропетровщині дід ґвалтував онуку і знімав це на телефон

22 лип 2019, 11:37
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Про кричущий випадок зґвалтування дитини на Дніпропетровщині сьогодні розповів заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін. Нерідний дід вночі ґвалтував онуку і знімав усе це на мобільний телефон.

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З’ясувалося, що раніше цей чоловік уже неодноразово був засуджений за зґвалтування, повідомив Аборськін на своїй сторінці у Facebook.

Мешканка Дніпропетровської області, 28-річна мати двох доньок 2006 і 2015 р.н., від’їжджаючи на цілодобову роботу, залишила дітей під нагляд бабусі та нерідному діду. Після повернення з роботи жінка дізналася, що її старшу доньку вночі ґвалтував 65-річний дід. Дівчинка сама розповіла про це матері.

Цей виродок всю ніч ґвалтував дитину природнім та неприроднім шляхом, і фотографував оголену дівчинку на мобільний телефон, — зазначив Аброськін і додав, що 21 липня ґвалтівника затримала поліція.

На Дніпропетровщині дід ґвалтував онуку і знімав це на телефон. Фото: В’ячеслав Аброськін

Нагадаємо, що у Запорозькій області чоловік зґвалтував двох маленьких синів.

Джерело: Ракурс


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