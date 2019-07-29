Американское оружие может закупить Минобороны Украины. Фото: Версия.Инфо

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Летальное вооружение в 2019 году Украина будет продолжать покупать у Соединенных Штатов Америки.

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В этом году будет закуплена большая партия американского оружия, в том числе летального оборонительного оружия. Для этого нужно открыть возможность прямой закупки вооружений Министерством обороны Украины за рубежом, в частности в США. Об этом в интервью «Укринформу» сообщил посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

Дипломат отметил, что Вашингтон — является очень важным партнером Киева, поскольку за последние четыре года 92% всей военно-технической помощи в Украину поступило из Соединенных Штатов. Такое доверие со стороны американских властей обусловлено принятым изменениям в украинское законодательство в сфере ОПК.

В сфере обороны и безопасности Украина для США сейчас является стратегическим партнером, и соответствующие инструменты такого взаимодействия уже действуют не зависимо от политических процессов в Украине и Соединенных Штатах, — подчеркнул Чалый.

Посол добавил, что дипломатам и украинской власти пришлось плодотворно поработать, чтобы американские инвестиции пришли в оборонно-промышленный комплекс Украины. Чалый подчеркнул, что в 2019 году США могут предоставить Украине 700 млн долл. на противостояние киберугрозам и проведение реформ.

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским сенатором от Республиканской партии Робертом Портманом. Во время встречи глава государства попросил у сша новое вооружение.