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Американську зброю може закупити Міноборони України. Фото: Версия.Инфо

Україна цьогоріч закупить у США велику партію летальної зброї — посол Чалий

29 лип 2019, 15:57
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Летальне озброєння в 2019 році Україна продовжуватиме купувати у Сполучених Штатів Америки.

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Цьогоріч буде закуплена велика партія американської зброї, в тому числі летальної оборонної зброї. Для цього потрібно відкрити можливість прямої закупівлі озброєнь Міністерством оборони України за кордоном, зокрема, в США. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив посол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий.

Дипломат відзначив, що Вашингтон — є дуже важливим партнером Києва, оскільки за останні чотири роки 92% всієї військово-технічної допомоги в Україну надійшло зі Сполучених Штатів. Така довіра з боку американської влади зумовлена ухваленим змінам до українського законодавства у сфері ОПК.

У сфері оборони й безпеки Україна для США зараз є стратегічним партнером, і відповідні інструменти такої взаємодії вже діють не залежно від політичних процесів в Україні й Сполучених Штатах, — наголосив Чалий.

Посол додав, що дипломатам та українській владі довелося плідно попрацювати, щоб американські інвестиції прийшли в оборонно-промисловий комплекс України. Чалий наголосив, що в 2019 році США можуть надати Україні 700 млн дол. на протистояння кіберзагрозам і проведення реформ.

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським сенатором від Республіканської партії Робертом Портманом. Під час зустрічі глава держави попросив у Сполучених Штатів нове озброєння.


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