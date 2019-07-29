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Ракурс
Владимир Прокопив. Фото: Киевский городской совет

Секретарь горсовета Киева написал заявление об отставке

29 июл 2019, 21:46
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Владимир Прокопив, секретарь Киевского городского совета, 29 июля объявил о своей отставке.

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Чиновник уже написал соответствующее заявление. Отметил, что уходит с поста, чтобы возглавить партию «Европейская солидарность» в горсовете Киева. Об этом Прокопив сообщил на собственной странице в Facebook.

Решение возглавить партию «Европейская солидарность» в Киеве делает невозможным мою дальнейшую работу на посту секретаря Киевсовета. Когда меня избирали депутаты, я пообещал, что не буду отдавать предпочтение одной партии. Свои обещания я всегда выполняю. Поэтому сегодня написал заявление о прекращении полномочий секретаря Киевского городского совета, — говорится в сообщении.

Депутат выразил надежду, что следующим секретарем выберут «молодую прогрессивную личность».

Как известно, Владимир Прокопив впервые стал депутатом городского совета Киева в мае 2015 года, руководил постоянной комиссией по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. В октябре 2015 года вновь стал депутатом горсовета от «Блока Петра Порошенко». В декабре того года его избрали секретарем нового состава Киевского горсовета.

Напомним, президент Владимир Зеленский попросил Кабинет министров уволить Виталия Кличко с должности председателя КГГА. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал рассмотреть вопрос об увольнении Кличко на ближайшем заседании правительства.

Источник: Ракурс


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