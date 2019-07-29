Володимир Прокопів. Фото: Київська міська рада

https://racurs.ua/ua/n124915-sekretar-miskrady-kyieva-napysav-zayavu-pro-vidstavku.html

Ракурс

Володимир Прокопів, секретар Київської міської ради, 29 липня оголосив про свою відставку.

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Посадовець вже написав відповідну заяву. Відзначив, що іде з посади щоб очолити партію «Європейська солідарність» у міськраді Києва. Про це Прокопів повідомив на власній сторінці у Facebook.

Рішення очолити партію «Європейська солідарність» у Києві унеможливлює мою подальшу роботу на посаді секретаря Київради. Коли депутати мене обирали, я пообіцяв, що не буду віддавати перевагу одній партії. Свої обіцянки я завжди виконую. Тому сьогодні написав заяву про припинення повноважень секретаря Київської міської ради, — йдеться у повідомленні.

Депутат висловив сподівання, що наступним секретарем оберуть «молоду прогресивну особу».

Як відомо, Володимир Прокопів вперше став депутатом міської ради Києва в травні 2015 року, керував постійною комісією з питань містобудування, архітектури та землекористування. У жовтні 2015 року знову став депутатом міськради від «Блоку Петра Порошенка». У грудні того року його обрали секретарем нового складу Київської міськради.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попросив Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв розглянути питання про звільнення Кличка на найближчому засіданні уряду.