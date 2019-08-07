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Ракурс
Врачи Украины

Врачи Украины сейчас как крепостные феодала — Екатерина Амосова

7 авг 2019, 21:01
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Врачей Украины — и первички, и вторички — надо защитить, прописав типовой коллективный договор. Чтобы они не зависели от своего феодала — главного врача.

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«Сейчас врачи Украины — как крепостные. Ведь не каждый может сменить место работы, не все поедут в Польшу или пойдут торговать», — заявила в интервью «Ракурсу» доктор медицинских наук, кардиолог, профессор внутренней медицины, экс-ректор Медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова.

По ее мнению, тариф 370 грн (подушная оплата) — ничем не обоснован: «Искусственно выбросили часть себестоимости — коммунальные услуги, деньги на содержание, интернет… То же запланировано на вторичке. Все перекладывают на плечи общины. Это искусственно и манипулятивно. Государство виновато в том, что за 28 лет, которые были „сытнее“, чем сейчас, оно ничего не вкладывало».

В то же время Амосова признает, что команда Супрун все же достигла определенного результата и завоевала симпатию части врачей Украины первичного звена. В частности, появилась возможность для открытия ФЛП. «Однако это было сделано не только для того, чтобы людям стало лучше, но и чтобы снять ответственность за заработную плату», — добавила Амосова.

Автономизация медицинских учреждений, по ее убеждению, — это тоже об этом: «Снимается гарантия с государства. Важная проблема — не был нормативно утвержден коллективный договор. Где-то главные врачи взяли себе 30 тыс., где-то — меньше, поэтому в одной амбулатории врачи получают, например, зарплату по 14 тыс. грн, в другой — 8. Минздрав отстранился — мол, идите добивайтесь».

Источник: Ракурс


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