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Ракурс
Лікарі України

Лікарі України зараз наче кріпаки феодала — Катерина Амосова

7 сер 2019, 21:01
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Лікарів України — і первинки, і вторинки — треба захистити, прописавши типовий колективний договір. Щоб вони не залежали від свого феодала — головного лікаря.

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«Наразі лікарі України — як кріпаки. Адже не кожен може змінити місце роботи, не всі поїдуть до Польщі або підуть торгувати», — заявила в інтерв’ю «Ракурсу» доктор медичних наук, кардіолог, професор внутрішньої медицини, екс-ректорка Медичного університету імені Богомольця Катерина Амосова.

На її думку, тариф 370 грн (подушна оплата) — нічим не обґрунтований: «Штучно викинули частину собівартості — комунальні послуги, гроші на утримання, інтернет… Те саме заплановане на вторинці. Все перекладають на плечі громади. Це штучно і маніпулятивно. Держава винна в тому, що за 28 років, які були „ситнішими“, ніж зараз, вона нічого не вкладала».

Водночас Амосова визнає, що команда Супрун все ж досягла певного результату і завоювала симпатію частини лікарів України первинної ланки. Зокрема, з’явилася можливість для відкриття ФОП. «Однак це було зроблено не тільки для того, щоб людям стало краще, але й щоб зняти відповідальність за заробітну платню», — додала Амосова.

Автономізація медичних закладів, на її переконання, — це також про це: «Знімається гарантія з держави. Важлива проблема — не був нормативно затверджений колективний договір. Десь головні лікарі взяли собі 30 тис., десь — менше, тому в одній амбулаторії лікарі отримують, наприклад, зарплатню по 14 тис. грн, в іншій — 8. МОЗ відмежувалося — мовляв, йдіть добивайтеся».

Джерело: Ракурс


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