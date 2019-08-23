Заседание депутатской группы. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n125857-verhovnaya-rada-nachalos-zasedanie-deputatskoy-gruppy-translyaciya.html

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В Киеве началось очередное заседание подготовительной депутатской группы Верховной Рады IX созыва.

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На этой неделе депутатская группа работает над кандидатурами в комитеты нового парламента.

В состав подготовительной депутатской группы входят представители пяти партий. Политическую силу «Слуга народа» представляют 17 политиков. Также присутствуют три депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь», по два от «Батькивщины» и «Европейской солидарности» и есть один представитель «Голоса».

Ранее народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетьманцев заявлял, что подготовительная депутатская группа сегодня планирует определиться относительно предметов ведения будущих комитетов Верховного Рады.

Напомним, представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что политическая партия «Слуга народа» хочет возглавить 21 комитет в украинском парламенте.