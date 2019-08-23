Засідання депутатської групи. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n125857-verhovna-rada-rozpochalosya-zasidannya-deputatskoyi-grupy-translyaciya.html

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У Києві розпочалося чергове засідання підготовчої депутатської групи Верховної Ради IX скликання.

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Цього тижня депутатська група працює над кандидатурами у комітети нового парламенту.

До складу підготовчої депутатської групи входять представники п’яти партій. Політичну силу «Слуга народу» представляють 17 нардепів. Також присутні троє депутатів від «Опозиційної платформи — За життя», по двоє від «Батьківщини» та «Європейської солідарності», а також один представник «Голосу».

Раніше народний депутат від партії «Слуга народу» Данило Гетьманцев заявляв, що підготовча депутатська група сьогодні планує визначитися щодо предметів відання майбутніх комітетів Верховної Ради.

Нагадаємо, представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що політична партія «Слуга народу» хоче очолити 21 комітет в українському парламенті.