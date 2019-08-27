Рада готова голосовать руками — Стефанчук о блокировании работы парламента. Фото: LIGA.net

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Руслан Стефанчук, народный депутат Украины от партии «Слуга народа», заявил, что члены парламента девятого созыва изъявили готовность голосовать руками после срыва тестового голосования Службой безопасности Украины и Государственным бюро расследований.

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Стефанчук выразил надежду, что внезапная проверка, которую устроили СБУ и ГБР в стенах Рады, завершится без негативных последствий для работы парламента. Об этом он заявил журналистам.

Для нас тоже чрезвычайно непонятны и неприятны все эти манипуляции, которые проводятся сегодня на техническом уровне, — добавил соратник президента.

Он также отметил, что на фоне происходящего у парламентариев возникают сомнения на счет старта работы новой Рады 29 августа.

Напомним, 27 августа в здание парламента прибыли следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины. Они заблокировали работу компьютерного центра, из-за чего не удалось протестировать систему голосования.

Директор ГБР Роман Труба подтвердил информацию о том, что его ведомство совместно с СБУ пришло сегодня в ВР. Но, по его словам, проводился осмотр центра управления системой «Рада», а не обыски.