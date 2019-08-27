Рада готова голосувати руками — Стефанчук про блокування роботи парламенту. Фото: LIGA.net

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Руслан Стефанчук, народний депутат України від партії «Слуга народу», заявив, що члени парламенту дев’ятого скликання виявили готовність голосувати руками після зриву тестового голосування Службою безпеки України і Державним бюро розслідувань.

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Стефанчук висловив сподівання, що раптова перевірка, яку влаштували СБУ та ДБР у стінах Ради, завершиться без негативних наслідків для роботи парламенту. Про це він заявив журналістам.

Для нас теж надзвичайно незрозумілі й неприємні всі ці маніпуляції, які проводяться сьогодні на технічному рівні, — додав соратник президента.

Він також зазначив, що на тлі цієї ситуації у парламентарів виникають сумніви щодо старту роботи нової Ради 29 серпня.

Нагадаємо, 27 серпня до будівлі парламенту прибули слідчі Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України. Вони заблокували роботу комп’ютерного центру, через що не вдалося провести тестування системи голосування.

Директор ДБР Роман Труба підтвердив інформацію про те, що його відомство спільно з СБУ прийшло сьогодні до ВР. Але, за його словами, проводився огляд центру управління системою «Рада», а не обшуки.