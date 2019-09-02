Слияние министерств и увольнения чиновников пояснил Гончарук

https://racurs.ua/n126234-sliyanie-ministerstv-i-uvolneniya-chinovnikov-poyasnil-goncharuk.html

Ракурс

Алексей Гончарук, новый премьер-министр Украины, сегодня заявил, что число государственных чиновников будет уменьшено путем увольнения продемонстрировавших свою неэффективность.

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К категории неэффективных глава правительства отнес должностных лиц, «связанных с определенными политсилами и группами влияния». Именно их ждут увольнения, заявил Гончарук во время сегодняшнего брифинга.

Мы проверим, какие задачи были поставлены перед государственными органами, и что удалось сделать. Неэффективных государственных менеджеров и связанных с бывшими политическими силами, группами влияния, которые работали на свои, а не государственные интересы, мы очень оперативно уволим, — утверждает Гончарук.

Он также добавил, что правительство будет сфокусировано на создании сильных команд в министерствах, подвергшихся реорганизации путем слияния. По словам Гончарука, чем меньше будет органов власти и членов правительства, тем проще будет организовывать работу.

Поэтому изначально мы ставили целью уменьшения числа министерств. Решение об объединении министерств, а фактически их укрупнении, своевременно, — заявил премьер-министр.

Сама логика слияния министерств (Минэкономики и Минагрополитики, Минэкологии и Минэнерго, Минкультуры и Минмолодежьспорта) Гончарук объяснил необходимостью особой поддержки отдельных секторов экономики — IT-сферы, аграрного сектора, зеленой энергетики и прочих.

При этом премьер обещает провести «работу над ошибками», если какое-то из указанных решений не сработает и окажется неудачным.

Ранее сегодня Гончарук рассказал, что в ближайших планах Кабмина — обеспечить экономический рост на уровне не менее 40%, создать 1 млн рабочих мест и повысить прожиточный минимум.