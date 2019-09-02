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Ракурс
Злиття міністерств і звільнення чиновників пояснив Гончарук. Фото: BBC

Злиття міністерств і звільнення чиновників пояснив Гончарук

2 вер 2019, 18:09
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Олексій Гончарук, новий прем'єр-міністр України, сьогодні заявив, що кількість державних чиновників буде зменшено шляхом звільнення тих, які продемонстрували свою неефективність.

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До категорії неефективних глава уряду відніс посадовців, «пов'язаних із певними політсилами і групами впливу». Саме на них чекає звільнення, заявив Гончарук під час сьогоднішнього брифінгу.

Ми перевіримо, які задачі було поставлено перед державними органами, і що вдалося зробити. Неефективних державних менеджерів і пов’язаних із минулими політичними силами, групами впливу, які працювали на свої, а не державні інтереси, ми дуже оперативно звільнимо, — стверджує Гончарук.

Він також додав, що уряд буде сфокусований на створенні сильних команд у міністерствах, які зазнали реорганізації шляхом злиття. За словами Гончарука, чим менше буде органів влади і членів уряду, тим простіше буде організовувати роботу.

Тому відпочатку ми ставили за мету зменшення кількість міністерств. Рішення про об'єднання міністерств, а фактично їх укрупнення, зараз на часі, — заявив прем'єр-міністр.

Саму логіку злиття міністерств (Мінекономіки і Мінагрополітики, Мінекології і Міненерго, Мінкультури і Мінмолодьспорту) Гончарук пояснив необхідністю особливої підтримки окремих секторів економіки — ІТ-сфери, аграрного сектору, зеленої енергетики тощо.

При цьому прем'єр обіцяє провести «роботу над помилками», якщо якесь із вказаних рішень не спрацює чи виявиться невдалим.

Раніше сьогодні Гончарук розповів, що в найближчих планах Кабміну — забезпечити економічне зростання на рівні не менше 40%, створити 1 млн робочих місць і підвищити прожитковий мінімум.

Джерело: Ракурс


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