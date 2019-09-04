Новая Рада: Рахманин рассказал о написанных на коленке законах и потенциальном лидерстве Порошенко и Медведчука, фото — Лига

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Ракурс

Часть новых депутатов Верховной Рады Украины не поняли, куда пришли. Об этом рассказал народный депутат, руководитель фракции «Голос» Сергей Рахманин в интервью на радио «НВ». Бывший журналист, а ныне нардеп также поделился впечатлениями о пребывании под куполом Рады экс-президента Петра Порошенко и пророссийского политика Виктора Медведчука.

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С Порошенко здороваются, чувствуется, что фракция делает это с подчеркнутой почтительностью, они имеют на это право. Есть такие, которые делают это с осторожным уважением. Но многие депутаты наблюдают, как Порошенко и Медведчук реагируют на то или иное обсуждение, — рассказал Рахманин Мустафе Найему.

По его мнению, в Раде присматриваются к Порошенко и Медведчука, как к потенциальным неформальным лидерам, которые могут воздействовать на среду парламента, имея немалый политический и жизненный опыт.

Председатель фракции «Голос» также прокомментировал события двух пленарных заседаний, состоявшихся в Раде 29−30 августа и 3 сентября.

Без обид, но многие не поняли, куда пришли. Есть непонимание определенной части людей, что они делают, — заявил Рахманин.

Он также удивился новой рассадкой в ​​парламенте, поскольку создается впечатление, что «слуги народа» чувствуют себя неуютно и смущаются от повышенного внимания, находясь на авансцене парламента. Зато «Голос» и «Европейская солидарность» имеют хороший обзор «места битвы».

Они все на лобном месте. Они на авансцене, к ним внимание камер, а сзади — депутаты, которые их постоянно критикуют, — рассказал Рахманин.

Он раскритиковал поспешность, с которой большинство «Слуги народа» принимает решение в Раде. Рахманин назвал лавину законотворчества «попыткой засунуть в пакет в супермаркете все, что видишь» и считает, что среди изменений в Конституцию, которые проголосовали 3 сентября, есть «бессмысленные и вредные законопроекты».

По его мнению, даже полезные и нужные новшества выписаны неудачно с точки зрения юридической техники.

Спешили и писали на коленке, есть впечатление, что даже не юристы писали некоторые позиции, — прокомментировал нардеп первые голосования в Раде.

По его мнению, причиной спешки является попытка большинства показать обществу свою эффективность и пиар, «работа на публику». Кроме того, подавляющее большинство законопроектов, которые Зеленский и его депутаты внесли в Раду, наработаны прошлыми созывами, являются перерегистрированными, с новыми авторами.

Есть вполне вменяемые законы. Но вопрос спешки беспокоит, потому что раньше Рада часто вносила изменения в законы, которые ранее напринимала. Оперативность — это не суета, — отмечает Рахманин.

В отношении депутатов от «Слуги народа», то он сравнивает их приход в парламент с избранием Леонида Кучмы президентом. Мол, воспитанный на советской культуре Кучма впоследствии начал по-другому смотреть и чувствовать проукраинские вещи. У Рахманина есть ощущение, что и в части нардепов «Слуги народа» начали «открываться глаза, когда они прочитали некоторые законопроекты».

В этой фракции Рады говорят преимущественно на русском языке, «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос» общаются в парламенте и между собой на украинском. Всего же в парламенте украинский и русский теперь можно услышать в пропорции «50 на 50».