Нова Рада: Рахманін розповів про написані на коліні закони і потенційне лідерство у ній Порошенка та Медведчука, фото — Ліга

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Частина новообраних депутатів Верховної Ради України не зрозуміли, куди прийшли. Про це розповів народний депутат, керівник фракції «Голос» Сергій Рахманін в інтерв’ю на радіо «НВ». Колишній журналіст, а нині нардеп також поділився враженнями про перебування під куполом Ради екс-президента Петра Порошенка і проросійського політика Віктора Медведчука.

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З Порошенком вітаються, відчувається, що фракція робить це з підкресленою шанобливістю, вони мають на це право. Є такі, які роблять це з обережною повагою. Але чимало депутатів спостерігають, як Порошенко і Медведчук реагують на те чи інше обговорення, — розповів Рахманін Мустафі Найєму.

На його думку, у Раді придивляються до Порошенка і Медведчука, як до потенційних неформальних лідерів, які можуть впливати на середовище парламенту, маючи чималий політичний та життєвий досвід.

Голова фракції «Голос» також прокоментував події двох пленарних засідань, які відбулися у Раді 29−30 серпня і 3 вересня.

Без образ, але багато хто не зрозумів, куди прийшов. Є нерозуміння певної частини людей, що вони роблять, — заявив Рахманін.

Він також здивувався новою розсадкою у парламенті, оскільки має враження, що «слуги народу» почуваються незатишно і ніяковіють від підвищеної уваги, перебуваючи на авансцени парламенту. Натомість «Голос» і «Європейська солідарність» мають хороший огляд «місця битви».

Вони всі на лобному місці. Вони на авансцені, до них увага камер, а позаду — депутати, які їх постійно критикують, — розповів Рахманін.

Він розкритикував поспішність, з якою більшість «Слуги народу» ухвалює рішення в Раді. Рахманін назвав лавину законотворчості «намаганням запхати в пакет у супермаркеті все, що бачиш» і вважає, що серед змін до Конституції, які проголосували 3 вересня, є «безглузді і шкідливі законопроекти».

На його думку, навіть корисні і потрібні новації виписані невдало з точки зору юридичної техніки.

Поспішали і писали на коліні, є враження, що навіть не юристи писали деякі позиції, — прокоментував нардеп перші голосування в Раді.

На його думку, причиною поспіху є намагання більшості показати суспільству свою ефективність і піар, «робота на публіку». Крім того, переважна більшість законопроектів, які Зеленський та його депутати внесли в Раду, напрацьована минулими скликаннями і є перереєстрованими, з новими авторами.

Є цілком притомні закони. Але питання поспіху непокоїть, бо Рада часто вносила зміни до закони, які раніше наприймала. Оперативність — це не метушня, — відзначає Рахманін.

Щодо депутатів від «Слуги народу», то він порівнює їх прихід в парламент із обранням Леоніда Rучми президентом. Мовляв, вихований на радянській культурі Кучма згодом почав по-іншому дивитися і відчувати проукраїнські речі. В Рахманіна є відчуття, що і в частини нардепів «Слуги народу» почали «відкриватися очі, коли вони прочитали деякі законопроекти».

В цій фракції Ради розмовляють переважно російською мовою, «Батьківщина», «Європейська солідарність» та «Голос» спілкуються у раді і між собою українською. Загалом же у парламенті українську та російську тепер чути у пропорції «50 на 50».