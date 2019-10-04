Дело Байдена: ГПУ пересматривает около 15 дел, касающихся Burisma

Руслан Рябошапка, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n127653-delo-baydena-gpu-prosmatrivaet-okolo-15-del-kasauschihsya-burisma-ryaboshapka.html

Ракурс

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) пересматривает около 15 дел, которые могут касаться украинской газовой компании Burisma.

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В частности, один из эпизодов касается сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена, который в определенный период времени занимал должность в совете директоров этой компании.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.

По словам Рябошапки, проводится аудит тех производств, которые ранее осуществлялись прокуратурой.

Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались ранее, для того чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их, — подчеркнул генпрокурор.

Он отметил, что это могут быть не все такие производства, поскольку ревизия производств пока продолжается.

Ключевое слово было не Байден и не Burisma, ключевое слово было — те производства, которые закрыты или расследовались предыдущим руководством. И в том числе среди этого множества дел могут быть и те, с этими двумя словами, — отметил Рябошапка.

В то же время Рябошапка подчеркул, что никто из отечественных или зарубежных политиков и чиновников ему не звонил с просьбами или требованиями повлиять на расследование производств относительно Байдена.

Предшественник Рябошапки на этом посту Юрий Луценко недавно заявил, что не видел никаких оснований возбуждать уголовные дела против Джо или Хантера Байденов.

Burisma — одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине.

Ее основатель — бывший министр экологии времена президентства Виктора Януковича Николай Злочевский. В результате, во время его пребывания на этой должности сложилась ситуация, когда лицензии на разработку газовых месторождений компании Burismа согласовывало министерство, которое Злочевский сам и возглавлял.

В конце сентября в НАБУ заявили, что Хантер Байден не является фигурантом осуществляемого этим ведомством расследованием по Burisma, поскольку оно касается периода с 2010 по 2012 годы, когда компания принадлежала Злочевскому, в то время как Байден вошел в состав правления компании только в мае 2014 года.