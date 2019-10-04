Справа Байдена: ГПУ переглядає майже 15 справ, що стосуються Burisma

Руслан Рябошапка, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n127653-sprava-baydena-gpu-pereglyadaie-mayje-15-sprav-scho-stosuutsya-burisma-ryaboshapka.html

Ракурс

Генеральна прокуратура України (ГПУ) переглядає майже 15 справ, що можуть стосуватися української газової компанії Burisma.

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Зокрема, один із епізодів стосується сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера Байдена, котрий у певний період часу обіймав посаду у раді директорів цієї компанії. Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка.

За словами Рябошапки, наразі проводиться аудит тих проваджень, котрі раніше здійснювалися прокуратурою.

Ми наразі переглядаємо всі провадження, які були закриті або роздроблені, або розслідувалися раніше, для того щоб ухвалити рішення в тих випадках, де були прийняті незаконні процесуальні рішення, переглянути їх, — наголосив генпрокурор.

Він зауважив, що це можуть бути ще не всі такі провадження, оскільки ревізія проваджень наразі триває.

Ключове слово було не Байден і не Burisma, ключове слово було — ті провадження, які закриті чи розслідувалися попереднім керівництвом. І в тому числі серед цієї великої кількості справ можуть бути і ті, із цими двома словами, — зазначив Рябошапка.

Водночас Рябошапка наголосив, що ніхто з вітчизняних чи закордонних політиків і чиновників йому не дзвонив із проханнями чи вимогами вплинути на розслідування проваджень щодо Байдена.

Попередник Рябошапки на цій посаді Юрій Луценко нещодавно заявив, що не бачив жодних підстав порушувати кримінальні справи проти Джо чи Хантера Байденів.

Burisma — одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні.

Її засновник — колишній міністр екології часів президентства Віктора Януковича Микола Злочевський. В результаті, в часи його перебування на цій посади склалася ситуація, коли ліцензії на розробку газових родовищ компанії Burismа погоджувало міністерство, яке Злочевський сам і очолював.

Нагадаємо, наприкінці вересня в НАБУ заявили, що Хантер Байден не є фігурантом здійснюваного цим відомством розслідуванням щодо Burisma, оскільки воно стосується періоду з 2010 по 2012 роки, коли компанія належала Злочевському, в той час як Байден увійшов до складу правління компанії лише в травні 2014 року.