Рада усилит ответственность за фальсификацию лекарств. Фото: Вчасно

https://racurs.ua/n128150-verhovnaya-rada-usilila-ugolovnuu-otvetstvennost-za-falsifikaciu-lekarstv.html

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Народные депутаты проголосовали за проект закона Украины № 1152−1 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств».

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Верховная Рада 16 октября поддержала в первом чтении законопроект, который направлен на совершенствование норм действующего законодательства по предотвращению обращения фальсифицированных лекарств с целью обеспечения прав потребителей на безопасные и высокоэффективные лекарственные средства. За это проголосовали 306 нардепов. Об этом шла речь в трансляции заседания.

Автор закона предлагал внести изменения в ст. 321−1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины относительно дополнительных квалифицирующих признаков и повышение ответственности за фальсификацию лекарственных средств или их обращение.

Изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств будут наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. За такие повторные действия или преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц или служебным лицом путем злоупотребления служебным положением, медицинским или фармацевтическим работником, предусматривается наказание от восьми до 10 лет с конфискацией имущества. Такое же наказание предполагается за продажу фальсификата в интернете.

В тесте законопроекта отмечается, что, если указанные действия, если они повлекли смерть лица или другие тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, будут наказывать пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрела во втором чтении инициированный «Слугой народа» проект закона № 1035−2, что предлагает не возмещать депутату расходы, связанные с исполнением им полномочий, если тот без уважительных причин пропускает пленарные заседания или заседания комитета.